Exicure Inc Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Exicure als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Exicure-Aktie ergibt sich ein Wert von 21,6 für den RSI7 und von 29,21 für den RSI25. Damit wird die Aktie insgesamt als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Exicure eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Exicure. Als Resultat wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Exicure aktuell bei 0,76 USD, was +33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -9,52 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.