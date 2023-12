Exicure Inc Aktie: Geht es jetzt los?

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exicure mit einem Wert von 0,38 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Biotechnologie. Das Branchen-KGV liegt bei 103,77, was einen Abstand von 100 Prozent bedeutet und Exicure als unterbewertet einstuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Exicure als neutral ein. Der RSI7 beträgt 18,18, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 52,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Exicure aktuell bei 0,88 USD, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs liegt bei 0,58 USD, was einen Abstand von -34,09 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,59 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich für Exicure eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Sentiment und Buzz Analyse.