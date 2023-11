Exicure Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Exicure-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,92 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,47 USD liegt. Dadurch ergibt sich eine negative Abweichung von -48,91 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,64 USD über dem aktuellen Kurs von 0,47 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität in Bezug auf Exicure. Dies führt zu einer positiven Langzeiteinschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite der Exicure-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Exicure als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 0,44 insgesamt 100 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.