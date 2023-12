Exicure Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Exicure wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich für Exicure in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Exicure liegt bei 29,15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit eine neutrale Bewertung erhält.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Exicure derzeit auf 0,87 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,62 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -28,74 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,58 USD, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral" für Exicure in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Exicure mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,38 100 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (104,47). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer guten Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.