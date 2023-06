Exelon: Das wahre Kursziel - 42,82 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Exelon derzeit unterbewertet. Demnach liegt das mittelfristige Kursziel bei 42,82 EUR, was ein Potenzial von +14,87% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnet.

• Exelon: Am 09.06.2023 mit -0,12%

• Durchschnittliches Kurspotenzial beträgt +14,87%

• Guru-Rating nun bei 4,06 nach zuvor schon 4,06

Am gestrigen Handelstag gab es für die Exelon-Aktie an der Börse eine negative Entwicklung um -0,12%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg konnte jedoch insgesamt eine positive Rendite von +0,25% verzeichnet werden. Der Markt scheint momentan also relativ neutral eingestellt.

Die Analysten im Banking-Sektor hatten aber wohl eher auf einen positiven Trend spekuliert. Die Stimmungslage jedenfalls ist eindeutig optimistisch.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird das mittelfristige Kursziel für...