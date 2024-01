Exelon ist zurück!

Investoren: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Exelon eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Exelon daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben sechs Handelssignale für Exelon identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Exelon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Analystenbewertung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Exelon als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Exelon. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 45,75 USD, was einer Erwartung in Höhe von 24,86 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 36,64 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Dividende: Die Dividendenpolitik von Exelon schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Die Differenz beträgt 0,88 Prozentpunkte (3,69 % gegenüber 4,57 %), was zu einer Einstufung "Neutral" führt.

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum zeigt Exelon eine erhöhte Diskussionsintensität und eine konstante Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität und einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Exelon in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".