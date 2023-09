Exelon Quartalsbericht: Umsatzprognose und Aktienbewertung im Blickpunkt

In gut sieben Wochen ist es soweit: Das Unternehmen Exelon mit Hauptsitz in Chicago, USA wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Für Aktionäre und Analysten sind dies spannende Zeiten, denn sie erhoffen sich Einblicke in den Umsatz und die Gewinnzahlen des Unternehmens. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Exelon Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Exelon Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,98 Mrd. EUR und präsentiert ihre neuen Quartalszahlen in nur noch 52 Tagen vor Börseneröffnung. Die Erwartungen sind hoch. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Exelon einen Umsatz von 4,52 Mrd. EUR – nun wird ein Anstieg um +0,90 Prozent auf 4,71 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn...