Exelon: Potenzielles Kursziel von 42,82 EUR

Die Aktien von Exelon werden derzeit laut Analysten falsch bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,82 EUR, was einem möglichen Anstieg von 14,87% entspricht.

• Am 09.06.2023 sank der Aktienkurs von Exelon um -0,12%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel ist bei 42,82 EUR

• Das Guru-Rating für Exelon beträgt nunmehr 4,06

Am gestrigen Tag fiel der Aktienkurs von Exelon am Finanzmarkt um -0,12%. Insgesamt entwickelte sich die Aktie in den letzten fünf Handelstagen relativ neutral mit einem Plus von +0,25%.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwartet hatten und weiterhin optimistisch bleiben (62.50%), sind nicht alle Experten gleichermaßen positiv eingestellt. So sehen sieben Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal an und drei weitere empfehlen den Kauf vorsichtig zu tätigen.

