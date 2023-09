Exelon: Potenzial von +13,14% zum Kursziel von 41,86 EUR

Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung der Exelon-Aktie bei -0,74%, was sich auf eine Gesamtentwicklung von -0,45% in den vergangenen fünf Handelstagen summieren lässt. Die Marktlage ist derzeit neutral.

Die Bankanalysten sehen die Aktie jedoch als unterbewertet an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 41,86 EUR. Sollte dies eintreten, eröffnet sich Anlegern ein Potenzial von +13,14%. Eine solche Einschätzung teilen aktuell 11 Analysten: Acht empfehlen einen starken Kauf und drei eine Kaufempfehlung.

Dabei bewerten sie das Guru-Rating positiv mit einer Bewertung von nunmehr vier Punkten nach zuvor ebenfalls vier Punkten. Sechs Analysten geben ein “halten”-Rating ab während nur einer unverändert die Empfehlung zum Verkauf ausspricht.

Der Anteil optimistischer Analysten liegt damit bei insgesamt rund zwei Dritteln...