Exelon: Potenzial von 11,85% - Kursziel bei 42,31 EUR

Exelon-Aktien werden laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,31 EUR, was einem Potenzial von +11,85% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Exelon stieg am 08.09.2023 um +0,02%

• Guru-Rating beträgt nun 4,00 nach zuvor 4,00

• Kaufempfehlung von insgesamt 11 Analysten

Gestern verzeichnete Exelon einen Anstieg von +0,02%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +1,48%. Die Stimmung auf dem Markt scheint also aktuell recht optimistisch.

Das durchschnittliche Mittelfrist-Kursziel für Exelon wird momentan von Bankanalysten auf 42,31 EUR geschätzt. Falls diese Einschätzung eintrifft und das Unternehmen seine Leistung beibehält oder verbessert hat die Aktie ein Potenzial zum Wachstum in Höhe von +11.85%.

Von insgesamt acht Experten wird die Aktie als...