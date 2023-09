Exelon: Potenzial von +11,85% - Aktie unterbewertet

Die Exelon-Aktie ist nach Expertenmeinung derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei 42,31 EUR und damit um +11,85% über dem aktuellen Kurs.

• Exelon verzeichnete am 08.09.2023 ein Plus von +0,02%

• Das mittelfristige Kursziel von Exelon beträgt 42,31 EUR

• Guru-Rating von Exelon wurde auf nunmehr 4,00 angehoben

Gestern legte die Aktie an der Börse um +0,02% zu und erzielte damit in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +1,48%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Obwohl es sich bei diesem Zuwachs um eine positive Entwicklung handelt – hatten Analysten tatsächlich mit einem solchen Ergebnis gerechnet? Wie auch immer ihre Vorhersage aussah – die aktuelle Einschätzung fällt eindeutig aus.

Das Kursziel für die Aktie von Exelon beläuft sich...