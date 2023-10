Exelon: Potenzial für steigende Kurse - 42,95 EUR im Fokus

Die Aktie von Exelon ist nach Ansicht von Branchenexperten derzeit unterbewertet und weist ein erhebliches Potenzial auf. Das wahre Kursziel beträgt dabei +23,98% des aktuellen Kurses.

• Exelon verzeichnete am 02.10.2023 eine negative Entwicklung um -3,12%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 42,95 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating Wert von Exelon beträgt nun 4,00 (vorher: 4,00)

Exelon verlor gestern an der Börse deutlich an Wert (-3,12%) und setzte damit den negativen Trend fort. In nur fünf Handelstagen fiel die Aktie um insgesamt -6,49%. Dies lässt weitere pessimistische Prognosen befürchten.

Trotzdem sind Experten davon überzeugt, dass die Aktie ein großes Aufwärtspotential besitzt und in Zukunft deutlich zulegen wird. So liegt das mittelfristige Kursziel übereinstimmend bei hohen 42,95 EUR – was einem Anstieg...