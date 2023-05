Exelon: Potenzial für Kursanstieg von über 16%

Die Aktien von Exelon werden derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Das Kursziel dieses Wertpapiers liegt bei 42,76 EUR und damit um +16,05% höher als der aktuelle Preis.

• Exelon stieg am 19.05.2023 um +1,22%

• Durchschnittliche Meinung von Bankanalysten: Kursziel in Höhe von 42,76 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,06

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Exelon einen Anstieg um +1,22% verzeichnen. Insgesamt fiel der Kurs jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen – also innerhalb einer Woche – um -2,18%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt momentan relativ pessimistisch eingestellt ist.

Obwohl einige Analysten eine solche Entwicklung erwartet hatten ist die Stimmung klar positiv. Die Mehrheit sieht das mittelfristige Potential für den Aktienkurs des Unternehmens bei einem Zielwert in Höhe von 42,76...