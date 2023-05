Exelon: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 42,25 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Exelon derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +8,69%.

• Am 09.05.2023 legte die Exelon-Aktie um +0,15% zu

• Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,06 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +1,59%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Trotzdem sind nicht alle Analysten gleichermaßen positiv gestimmt.

7 Experten empfehlen einen starken Kauf der Aktie.

Weitere drei bewerten sie als kaufenswert und sechs halten sie für neutral.

Kein einziger Experte empfiehlt jedoch einen Verkauf.

Das Guru-Rating zeigt sich ebenfalls stabil mit einer Bewertung von 4,06.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Experteneinschätzungen deuten auf eine positive Entwicklung der Aktie von Exelon hin.