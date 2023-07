Exelon: Mittelfristiges Kursziel bei 41,14 EUR

Die Aktie von Exelon hat laut Analysten momentan noch Potenzial nach oben. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,14 EUR und damit um +7,78% über dem aktuellen Wert.

• Exelon legte am 12.07.2023 um +0,82% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Exelon-Aktie eine positive Entwicklung von +0,82%, was in einer vollständigen Handelswoche auf ein Plus von insgesamt +2,41% hinausläuft. Diese Zahlen lassen den Markt optimistisch erscheinen.

Laut Durchschnittswert der Bankanalysten besteht das mittelfristige Kurspotenzial für Investoren bei 41,14 EUR und somit einem Aufschwungspotenzial von etwa +7,78%. Während sieben Analysten die Aktie als “stark kaufen” bewerten und drei weitere diese als “kaufen” sehen (optimistisch), geben sieben Experten ein neutrales “halten”. Nur ein einziger...