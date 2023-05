Exelon: Kursziel von 42,89 EUR eröffnet Investoren +16,25% Kurspotenzial

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte Exelon eine Kursentwicklung von +1,22%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Ergebnis jedoch -2,18%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Exelon liegt bei 42,89 EUR und würde somit ein Potenzial von +16,25% bieten. Derzeit sehen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf an und drei weitere halten sie zumindest für optimistisch. Sechs Experten positionieren sich neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,06 unverändert.