Exelon: Kursziel von 42,31 EUR laut Analysten nicht ausgeschöpft

Die Aktie von Exelon wurde nach Einschätzung der Analysten am Markt bisher nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 42,31 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial in Höhe von +13,87%.

• Am 06.09.2023 legte der Wert um +0,89% zu

• Guru-Rating steigt auf 4,00 nach zuvor 4,00

Mit einem Plus von +0,89% am gestrigen Handelstag fügte Exelon seinen Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage einen weiteren Gewinn hinzu – insgesamt jedoch ergibt sich daraus ein Verlust in Höhe von -1,39%. Dementsprechend wirkt die Marktentwicklung momentan relativ pessimistisch.

Obwohl die jüngste Kursentwicklung eher schwach war und einige Experten das Potenzial skeptisch beurteilen, glaubt eine Mehrheit an den Erfolg des Unternehmens und empfiehlt den Kauf. Genau genommen sind es acht Bankanalysten mit dem Rating “starker Kauf”,...