Exelon: Kursziel von 42,25 EUR laut Analysten

Die Aktie von Exelon ist der Meinung von Bankanalysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 42,25 EUR. Das entspricht einem Potential von +8,69% zum aktuellen Kurs.

• Am 09.05.2023 stieg der Kurs um +0,15%

• Guru-Rating bleibt bei 4,06

• 62,50% der Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen

In den letzten fünf Handelstagen konnte Exelon eine positive Entwicklung verzeichnen und summierte sich auf insgesamt +1,59%. Obwohl nicht alle Experten optimistisch sind, sprechen sieben davon für einen starken Kauf. Sechs weitere sehen ein Kaufpotenzial in dem Unternehmen ohne jedoch euphorisch zu sein und sechs Positionieren sich neutral mit “halten”. So gibt es bis dato keinen Verkaufsrat.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin bei soliden 4,06 Punkten.