Exelon: Kursziel von 41,57 EUR - ein starkes Kaufsignal

Die Aktie von Exelon wird derzeit nach Meinung von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,57 EUR und bietet damit eine gute Investitionsmöglichkeit mit einem Potenzial von +10,90%.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,31% zulegen und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend. Die Analysten sind jedoch optimistisch gestimmt und gehen davon aus, dass das Unternehmen in Zukunft an Wert gewinnen wird.

Aktuell empfehlen 10 Analysten den Kauf der Exelon-Aktie. Weitere drei Experten bewerten sie als “Kauf”, während sieben Experten sich für ein “Halten” aussprechen. Nur einer ist skeptisch und rät zum Verkauf.

Das positive Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen zusätzlich. Insgesamt ergibt sich daraus ein Anteil von +55,56% an optimistischen...