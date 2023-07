Exelon: Kursziel von 41,10 EUR laut Analysten nicht adäquat bewertet

Die Aktie des US-amerikanischen Energieversorgers Exelon verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang um -0,28%. Die letzten fünf Handelstage resultierten jedoch in einem Anstieg von +1,25%, was eine optimistische Markteinschätzung vermuten lässt.

Analysten sind der Meinung, dass das aktuelle Kursziel von Exelon bei 41,10 EUR nicht adäquat bewertet ist. Demnach liegt das mittelfristige Potenzial für Investoren bei +5,36% im Falle einer Korrektur.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere setzen auf eine positive Entwicklung. Sechs Experten bewerten die Aktie als neutral und ein einziger spricht sich für den Verkauf aus. Das Gesamtbild zeigt damit eine positive Einschätzung durch insgesamt +61,11% aller beteiligten Analysten.

Das “Guru-Rating”, welches zuvor mit “Guru-Rating...