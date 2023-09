Exelon: Kursziel steigt auf 42,64 EUR

Die Exelon-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 42,64 EUR und damit um +12,18% über dem aktuellen Kurs.

• Exelon verzeichnete am 21.09.2023 einen Rückgang von -0,91%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 42,64 EUR

• Das Guru-Rating für Exelon hat sich von 4,00 auf 4,00 verbessert

Am gestrigen Handelstag fiel der Preis der Exelon-Aktie um -0,91%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung in Höhe von -2,86%. Die Marktlage scheint somit relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl die Analysten in Bankhäusern diese Entwicklung vorausgesehen haben könnten ist das Stimmungsbild klar: Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 42,64 EUR.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt somit ein Potenzial von...