Exelon: Kursziel bei 41,93 EUR - Analysten sehen Potenzial von +8,99%

Die Aktie des amerikanischen Stromversorgers Exelon wird nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 41,93 EUR und bietet somit ein Potenzial von +8,99% für Investoren. Die jüngste Entwicklung am Markt war jedoch neutral mit einem Anstieg um +0,12% am gestrigen Tag und einer Gesamtperformance von -0,07% in den letzten fünf Handelstagen.

• Am 04.05.2023 stieg die Exelon-Aktie um +0,12%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,93 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,06

Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere einen Kauf empfehlen aber nicht euphorisch sind, halten sich sechs Experten weitgehend neutral.

Noch kein einziger Analyst hat bisher einen Verkauf des Wertpapiers empfohlen. Insgesamt bleiben etwa zwei Drittel der...