Exelon: Kursziel bei 41,91 EUR - Ein starkes Kaufsignal

Die Aktie von Exelon ist laut Analysten aktuell unterbewertet, was ein großes Potenzial für Investoren bedeutet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,91 EUR und somit können Anleger eine Rendite von +7,79% erwarten. Die gestrige Entwicklung am Markt zeigt einen Aufwärtstrend in Höhe von +0,63%. Trotz einer pessimistischen Grundstimmung seitens des Marktes sind die Analysten positiv gestimmt.

• Exelon: Im Vergleich zur Vorwoche Summe der Handelstage mit -1,13%

• Rating “Kauf” von insgesamt 13 Analysten

• Guru-Rating konstant bei 4,06

Von insgesamt 13 Bankanalysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet oder als zumindest optimistisch eingestuft. Während sechs Experten das Rating “Kauf” setzen und dabei eher verhalten bleiben, empfehlen sieben weitere den Einstieg in die Aktie. Sechs weitere haben sich hingegen neutral...