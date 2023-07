Exelon: Kursziel bei 41,19 EUR - Investitionspotenzial von +8,85%

Die Aktie des US-Energieversorgers Exelon konnte in den vergangenen fünf Handelstagen keine positive Kursentwicklung verzeichnen. Gestern sank der Wert um weitere -0,62%, was insgesamt zu einem Wochenverlust von -2,64% führte. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Dennoch sehen Bankanalysten die Aktie aktuell stark unterbewertet und haben ein mittelfristiges Kursziel von 41,19 EUR ausgerufen. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, ergibt dies ein Investitionspotential von +8,85%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung – nach einer schwachen Entwicklung befinden sich momentan nur 11 der 18 befragten Experten in Kauf-Laune.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Guru-Rating bleibt mit “4” konstant und signalisiert damit eine positive Einschätzung der aktuellen Situation bei Exelon.