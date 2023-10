Exelon: Kurspotenzial bei 43,25 EUR

Die Aktie von Exelon wird derzeit unterbewertet und hat laut Analysten ein mittelfristiges Kursziel von 43,25 EUR. Damit eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +21,33%. Die jüngste Kursentwicklung war jedoch schwach und nicht alle Experten teilen diese Einschätzung.

• Am 05.10.2023 erreichte Exelon eine Null-Kurserhöhung

• Das aktuelle Mittelkursziel beträgt 43,25 EUR

• Nach einer starken Kaufempfehlung halten oder kaufen insgesamt 11 Analysten die Aktie; nur einer empfiehlt Verkauf

In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei -1,01%, was Marktpessimismus widerspiegelt. Trotzdem sehen acht Analysten die Aktie als starken Kauf an, während drei weitere sie als kaufenswert einschätzen. Sechs Experten haben sich eher neutral positioniert (“halten”) und nur noch ein weiterer befürwortet einen “Verkauf”. Insgesamt...