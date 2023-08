Exelon: Experten sehen Potenzial - Kursziel bei 41,99 EUR

Die Aktie von Exelon hat in der vergangenen Handelswoche eine relativ neutrale Entwicklung hingelegt. Dennoch sind sich die Analysten einig: Das wahre Kurspotenzial liegt höher als der aktuelle Preis.

• Exelon notierte am 28.08.2023 mit einem Minus von 0,12%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt laut Bankanalysten 41,99 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Derzeit wird die Aktie von Exelon im Durchschnitt der Meinung bei einem mittelfristigen Zielkurs von 41,99 EUR gehandelt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte die Aktie ein Aufwärtspotenzial von +12,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach einer neutralen Trendentwicklung der letzten Zeit.

Unter den Bewertungen befindet sich jedoch ein deutliches Plus an bullischer Stimmung: So empfehlen acht Analysten den Kauf des Wertpapiers und...