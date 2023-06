Exelon: Experten sehen Kurspotenzial von 15,16% - Kursziel bei 43,05 EUR

Die Aktie von Exelon entwickelt sich am Markt derzeit positiv. Gestern konnte ein Plus von +0,73% verzeichnet werden und in den letzten fünf Handelstagen sogar ein Gesamtplus von +1,63%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: die Aktie ist noch immer unterbewertet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Exelon bei 43,05 EUR und somit um +15,16% höher als der aktuelle Kurs. Sieben Analysten stuften die Aktie als starken Kauf ein und drei weitere Analysten empfehlen zum Kauf. Sechs Experten halten eine neutrale Position.

Das Guru-Rating für Exelon beträgt nun nach wie vor 4,06 und bestätigt damit auch die optimistische Einschätzung der meisten Analysten.