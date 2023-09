Exelon: Experten prognostizieren ein Kursziel von 42,90 EUR

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie von Exelon an Wert und schloss gestern bei -2,37%. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 42,90 EUR, was einem Potenzial von +19,83% entspricht.

• Gestern fiel die Aktie um -2.37%

• Mittelfristiges Kursziel bei 42.90 EUR mit +19.83% Potenzial

• Optimistisches Guru-Rating liegt nun bei 4.00

Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie zum Kauf raten, haben sich sechs Experten für “halten” ausgesprochen und einer für einen Verkauf. Insgesamt bleibt der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen hoch bei +61,11%.

Das positive Bild rundet das Trend-Indikator “Guru-Rating” auf nunmehr vier Punkte ab – ein Zeichen dafür, dass Anleger...