Exelon: Analysten sehen Potenzial von +12,05% - Kursziel bei 41,16 EUR

Die Aktie des Energieversorgers Exelon hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,35% erzielt. Gestern legte sie am Finanzmarkt um weitere +0,80% zu und zeigt sich damit durchaus optimistisch. Die Bankanalysten vergeben derzeit ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie im Wert von 41,16 EUR mit einem Potenzial von +12,05%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung.

• Exelon: Am 11.08.2023 mit +0,80%

• Das Kursziel von Exelon liegt bei 41,16 EUR

• Guru-Rating von Exelon bleibt das selbe mit 4,00

Laut aktuellen Daten empfehlen acht Experten die Aktie als starken Kauf und drei Analysten bewerten sie positiv als “Kauf”. Sechs Experten halten die Aktie für neutral (“halten”), während nur einer der Meinung ist ein “Verkauf” sei angebracht. Insgesamt sind somit noch immer etwa zwei Drittel aller...