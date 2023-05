Exelon: Analysten sehen Kursziel bei 42,89 EUR

Die Aktie von Exelon hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt fiel mit -0,64% erneut negativ aus. Doch Bankanalysten sind trotzdem optimistisch.

• Exelon: In den vergangenen fünf Handelstagen Verluste von -2,64%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 42,89 EUR

• 7 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

Das mittelfristige Kursziel für Exelon liegt derzeit laut Bankanalysten bei 42,89 EUR. Sollte das eintreffen, würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von +17,78% bieten. Trotz des aktuellen schwachen Trends sind sieben Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt.

Weitere drei Experten setzen auf eine ähnliche positive Prognose und bewerten die Aktie dementsprechend mit “Kauf”. Sechs weitere haben sich allerdings neutral positioniert und geben...