Exelon: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,47% - Kursziel bei 41,82 EUR

Die Aktie des amerikanischen Energieversorgers Exelon zeigte am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,65%. In den letzten fünf Handelstagen legte sie um insgesamt +0,48% zu. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die wahre Bewertung der Aktie noch nicht erreicht ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 41,82 EUR. Ein Potenzial von +13,47% wäre damit gegeben. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen empfehlen 11 Experten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Drei weitere Experten bewerten sie als optimistisch und sechs halten ihre Position neutral. Lediglich einer rät aktuell zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf einem Niveau von 4,00 Punkten.

Auch wenn sich die Wertentwicklung in den letzten Tagen neutral präsentiert hat – eine positive Einschätzung lässt sich aus dem Anteil der...