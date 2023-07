Exelon: Analysten sehen Kurspotential von +10,62% - Kursziel bei 41,57 EUR

Die Exelon-Aktie wird derzeit nicht korrekt bewertet und bietet Investoren laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +10,62%. Das aktuelle Kursziel liegt dabei bei 41,57 EUR. Gestern legte die Aktie am Finanzmarkt um +0,56% zu. Insgesamt beträgt das Plus der vergangenen fünf Handelstage +0,37%.

Analystenmeinungen:

– Kaufempfehlung: 7

– Optimistisch mit Kauf-Rating: 3

– Halten-Bewertung: 7

– Verkaufsempfehlung: 1

Der Anteil der optimistischen Analysten liegt damit bei +55,56%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,89.