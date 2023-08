Exelon: Analysten sagen Kurspotenzial von +12,07% voraus - 41,77 EUR

Exelon zeigt am Markt eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62% am 29.08.2023 und einer wöchentlichen Gesamtperformance in gleichem Maße.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 41,77 EUR. Dieses Ziel wird durch den Durchschnitt aus acht Kaufempfehlungen sowie drei positiven Einschätzungen von insgesamt achtzehn Bankanalysten bestätigt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.

Die Marktstimmung ist neutral bis optimistisch gestimmt, da die überwiegende Mehrheit (61,11%) der Analysten die Exelon-Aktie als starken Kauf empfiehlt und lediglich ein Analyst sie zum Verkauf bewertet hat.

Wie sich der Trend zukünftig entwickelt bleibt abzuwarten.