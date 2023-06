"Exelon: Analysten prognostizieren mittelfristiges Kursziel von 41,37 EUR"

Nach Meinung von Experten ist die Aktie des Energieversorgers Exelon derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,37 EUR, was einem Potenzial von +13,05% entspricht.

• Exelon verliert am 28.06.2023 um -1,79%

• Guru-Rating bleibt bei 3,89

• Nur ein Analyst empfiehlt einen Verkauf

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Exelon ein Minus von -1,79% verzeichnet und sich somit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um -1,11% verschlechtert. Dies könnte auf eine momentane pessimistische Haltung am Markt hindeuten.

Jedoch sehen sieben Bankanalysten das Unternehmen als starken Kauf an und drei weitere geben eine Kaufempfehlung ab. Sieben weitere Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Lediglich ein Analysehaus empfiehlt den Verkauf der Wertpapiere.

Aktuell liegt das Kurspotenzial für Investoren bei...