Exelon: Analysten prognostizieren Kursziel von 42,08 EUR

Die Aktie des amerikanischen Energieversorgers Exelon hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend erlebt. Gestern fiel der Kurs um -0,42%. Die Bankanalysten sind jedoch weiterhin positiv gestimmt und schätzen das mittelfristige Kurspotenzial auf ein Kursziel von 42,08 EUR – was einem Plus von +13,25% entspricht.

• Exelon-Kurs am 24. August mit Verlust bei -0,42%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 42,08 EUR

• Derzeit gibt es acht Kaufempfehlungen und drei optimistische Bewertungen

Aktuell sehen acht Experten eine starke Kaufempfehlung für die Aktie von Exelon. Drei weitere Analysten bewerten sie als “Kauf”. Sechs Experten sprechen sich für “halten” aus und nur einer empfiehlt einen “Verkauf”. Insgesamt liegt der Anteil der Optimisten bei +61,11%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...