Exelon: Aktie unterbewertet - Potenzial von 8,02%

Die Aktie des Energieversorgers Exelon hat laut Experten eine falsche Bewertung erhalten. Das wahre Kursziel liegt bei 40,43 EUR und damit um 8,02% über dem aktuellen Kurs.

• Am 14.07.2023 verlor die Exelon-Aktie -0,38%

• Kursziel von Exelon beträgt 40,43 EUR

• Guru-Rating für Exelon bleibt unverändert bei 4,00

Am gestrigen Handelstag gab es ein Minus von -0,38% für die Exelon-Aktie auf dem Finanzmarkt. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein Plus von +2,54% erzielt werden und der Markt scheint insgesamt relativ positiv zu sein.

Obwohl sich einige Analysten vielleicht eine andere Entwicklung gewünscht hätten ist das durchschnittliche Kursziel für Exeon aktuell bei 40,43 EUR angesetzt worden. Sollten sie Recht behalten gibt es Investoren ein Potential in Höhe von +8,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...