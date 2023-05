Exelon: Aktie unterbewertet - Kurspotenzial von +18,06%

Die gestrige Kursentwicklung von Exelon am Finanzmarkt lag bei -0,28%. In der vergangenen Handelswoche verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von 7,58%, was auf eine relativ pessimistische Marktsituation hindeutet.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 42,64 EUR hat. Sollte dies eintreffen, würde sich ein Potential für Investoren in Höhe von +18,06% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen.

Momentan empfehlen insgesamt 10 Analysten die Exelon-Aktie zum Kauf oder Halten. Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,06 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

• Die Aktienkurse von Exelon sinken.

• Trotzdem haben Bankanalysten ein mittelfristig positives...