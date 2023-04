Exelon: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel von 41,84 EUR

Die Aktie von Exelon wird derzeit von Analysten als zu niedrig bewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,84 EUR und wäre eine Reduktion um -7,98% vom aktuellen Stand.

• Am 28.04.2023 lag Exelon bei -0,73%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,84 EUR

• Guru-Rating von Exelon liegt nun bei 4,06 nach vorheriger Bewertung ebenfalls mit einem Rating von 4,06

Exelon verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,73%, was sich in einer negativen Bilanz für die vergangene Woche widerspiegelt (-2,14%). Die Stimmung am Markt scheint momentan pessimistisch zu sein.