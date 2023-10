Exelon: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 42,93 EUR

Exelon hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -6,23% verzeichnet und auch am gestrigen Tag einen Verlust von -0,24% hinnehmen müssen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Der durchschnittliche Wert des mittelfristigen Kursziels für Exelon liegt bei 42,93 EUR. Sollte diese Einschätzung eintreffen, könnten Investoren ein Kurspotenzial von +20,11% aufweisen.

Aktuell empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie und 3 weitere raten ebenfalls dazu. Nur ein einziger Analyst gibt die Empfehlung “Verkauf”. Insgesamt betrachtet sprechen sich somit +61,11% aller Experten positiv für Exelon aus.

Zusätzlich wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” jetzt mit einem Wert von 4 bewertet nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

