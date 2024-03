Exelon Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten zwölf Monaten erhielt Exelon insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Exelon gab, ergibt sich aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 46 USD für das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 25,82 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche erzielte Exelon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,34 Prozent, was eine Unterperformance von -3,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit -2,01 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse erhält die Exelon-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 36,56 USD eine Abweichung von -5,09 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 38,52 USD aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs mit 35,56 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (+2,81 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Exelon 3,99 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (3,43) liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.