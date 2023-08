Exelon: Aktie mit Kurspotenzial von +12,05% - Ziel bei 41,50 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Exelon-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,80% verzeichnen. Damit summiert sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +1,35%, wodurch derzeit eine relative Markt-Optimismus herrscht. Die Bankanalysten haben zudem ein mittelfristiges Kursziel von 41,50 EUR für die Exelon-Aktie im Durchschnitt prognostiziert. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies Investoren ein erfreuliches Potenzial in Höhe von +12,05% bieten.

• Exelon-Kurs legt um +0,80% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 41,50 EUR (+12,05%)

• Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +61%

Insgesamt sind acht Analysten der Meinung “starker Kauf”, während drei weitere Experten die Aktien als “Kauf” empfehlen. Sechs Fachleute positionieren sich eher neutral und geben für Exelon ein...