Exelon Aktie: Ist das noch normal?

Die Aktien von Exelon haben derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Exelon-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zu Exelon geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Damit ergibt sich im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 46 USD, was eine mögliche Steigerung um 24,36 Prozent vom letzten Schlusskurs (36,99 USD) bedeutet. Insgesamt erhalten die Aktien von Exelon somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Exelon als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingestuft werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Exelon in verschiedenen Bereichen als "Neutral" oder "Gut" eingestuft wird, was auf eine gemischte Stimmung und Einschätzungen hinweist.