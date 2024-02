Exelon Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Bei Exelon beträgt das KGV 15,85, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält ein "Gut" basierend auf fundamentalen Kriterien.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Exelon eine Performance von -13,4 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eine Underperformance von -10,97 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Exelon daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Exelon ist "Neutral", basierend auf 2 guten, 0 neutralen und 1 schlechten Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 46 USD, was eine potenzielle Performance von 31,77 Prozent bedeuten würde. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Exelon beträgt derzeit 3,99 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Aktie von Exelon zeigt also gute fundamentale Kriterien und ein gutes Kursziel, jedoch eine eher durchschnittliche Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.