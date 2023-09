Exelixis Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzsprung und Aktienprognose für das kommende Jahr

ARTICLE:

In wenigen Wochen wird das Unternehmen Exelixis, mit Sitz in Alameda, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre in Bezug auf den Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Exelixis Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur noch 38 Tagen wird die Exelixis Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 6,36 Mrd. EUR liegt, vor der Börseneröffnung die neuesten Quartalszahlen präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Denn laut Datenanalyse erwarten Analystenhäuser eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal. Während Exelixis im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 385,26 Mio. EUR generierte,

wird nun mit einem Anstieg von +14,60 Prozent auf 441,55 Mio. EUR gerechnet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um...