Exelixis Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Biotechnologiefirma Exelixis hat in Bezug auf Dividenden eine geringere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt von 2,48%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung, da die Differenz 2,48 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Exelixis liegt bei 71,81, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 47,13, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Analysten sehen die Exelixis-Aktie insgesamt positiv, da 9 Kaufempfehlungen, 3 Halten und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Kurzfristig betrachtet gibt es 3 Kaufempfehlungen, 0 Halten und 0 Verkaufsempfehlungen, was zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25,4 USD, was einer positiven Entwicklung von 11,11 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Exelixis-Aktie am letzten Handelstag bei 22,86 USD lag, was einem Unterschied von +10,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Exelixis daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.