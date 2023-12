Exelixis Aktie: Kaum zu glauben!

Im vergangenen Jahr wurden 9 positive, 3 neutrale und keine negativen Analystenbewertungen für Exelixis abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. In den letzten Monaten wurde die Aktie von 2 Analysten positiv bewertet, während keiner eine neutrale oder negative Bewertung abgab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25,4 USD, was einem potenziellen Anstieg um 8,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Exelixis-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit eine positive Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Allerdings schüttet Exelixis im Vergleich zum Branchendurchschnitt keine Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend positive Bewertung für die Exelixis-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen, dem RSI und dem Anleger-Sentiment, obwohl die Dividendenpolitik negativ bewertet wird.