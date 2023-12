Exelixis Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Exelixis betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,19 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,41 ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionen im Internet haben wir bei Exelixis eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Exelixis-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Von insgesamt 12 Bewertungen liegen 9 im "Gut"-Bereich, 3 im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Exelixis aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 25,4 USD, was eine Performance von 9,39 Prozent ergeben würde. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Exelixis beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Exelixis in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.