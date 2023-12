Exelixis Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Exelixis-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 10 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 7 positiv, 3 neutral und keine negativ. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 24,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 3,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (23,59 USD) ergibt, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Exelixis eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Exelixis-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,98 Prozent erzielt, was jedoch 12,93 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Biotechnologie-Branche beträgt 92,93 Prozent, wobei Exelixis aktuell 45,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Exelixis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Exelixis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,15 USD lag. Der letzte Schlusskurs (23,59 USD) weicht somit um +17,07 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit auch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Exelixis-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.