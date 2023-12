Exela Technologies 6 % Cum Conv Pfd (B) Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Exela wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,07 Punkten, was bedeutet, dass die Exela-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird Exela als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 47,3 einen Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,84 aufweist. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tages-Durchschnitt bei 5,31 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -32,02 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3,61 USD) und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 3,27 USD, was eine positive Abweichung von +10,4 Prozent darstellt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Exela auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Exela.