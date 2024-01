Exela Technologies 6 % Cum Conv Pfd (B) Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Exela derzeit bei 4,74 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,97 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -37,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 3,22 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -7,76 Prozent hat, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exela bei 47,3 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,88. Dieser Abstand von 12 Prozent führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung auf Basis des KGV.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Exela als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage hat einen Wert von 55,8, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Exela in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen hervorruft. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Exela. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.